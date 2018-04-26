HABER

TEM'i yarış pistine çevirip kaza yapan trafik magandaları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

TEM, Otoyolu Hasdal kavşağı mevkiinde yarış yaparken kazaya neden olan iki trafik magandası polis tarafından yakalandı.

TEM'i yarış pistine çevirip kaza yapan trafik magandaları yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

TEM, Otoyolu Hasdal kavşağı mevkiinde yarış yaparken kazaya neden olan iki trafik magandası polis tarafından yakalandı. Şüphelilere tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para cezası kesilip ehliyetlerine el konuldu.

KAZA ANI KAMERADA
TEM Otoyolunda 21 Nisan gecesi meydana gelen olayda yarış yapan iki otomobilden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Bekir N.'ye ait otomobile çarparak kazaya neden oldu. Şüpheliler kazanın ardından hız kesmeden kaçtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlattı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler görüntüleri inceleyerek TEM Otoyolunda yarış yapan iki sürücünün kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Hasan K. ve Ahmet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen iki kişiye trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235'er lira para cezası kesildi ve ehliyetlerine el konuldu. Şüpheliler daha sonra adli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi. Şüphelilerin psikoteknik testten geçtikten sonra ehliyetlerini geri alabilecekleri belirtildi.

fotoğraflı

TEM'i yarış pistine çevirip kaza yapan trafik magandaları yakalandıTEM'i yarış pistine çevirip kaza yapan trafik magandaları yakalandıTEM'i yarış pistine çevirip kaza yapan trafik magandaları yakalandıTEM'i yarış pistine çevirip kaza yapan trafik magandaları yakalandı

Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.