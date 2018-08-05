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Temizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, temizlik işçisi Basri Bayram (59), caminin tuvaletinde ölü bulundu.

Temizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, temizlik işçisi Basri Bayram (59), caminin tuvaletinde ölü bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Yayla Camii'nde meydana geldi. Sivas Belediyesi'nde mevsimlik temizlik işçisi olarak çalışan, 3 çocuk babası Basri Bayram, caminin tuvaletine geldi. Bayram, bir süre sonra camiye gelenler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Basri Bayram'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Basri Bayram’ın, eşi Döne Bayram'dan bir süre önce boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Temizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulunduTemizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulunduTemizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulundu

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