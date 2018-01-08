Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Son Güncelleme 1 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 11:36 |1 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta D.K. isimli şüpheli, Türkmenistan uyruklu bir genç kızı, "Ünlü bir oyuncunun evinde temizlik işleri var" diye iş görüşmesine çağırarak tecavüz etti. D.K. suçlamaları reddederken, olayda ismi kullanılan oyuncunun Şahan Gökbakar olduğu iddia edildi

Madina T.'ye (26) tecavüzden 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan D.K., para karşılığı cinsel ilişkiiçin anlaştıklarını ancak kadının daha sonra fazla para istemesi üzerine vermediğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 11 Şubat 2017'de gerçekleşen olay, mağdur kadın Madina T.'nin ifadesine şöyle yansıdı: Türkmenistan uyruklu Madina T. kendisine iş bulması amacıyla Ayşe isimli bir kadınla irtibata geçti. Ayşe, Madina'ya D.K.'nın numarasını vererek, "Bu kişi sana ünlü bir oyuncunun villasında çocuk bakıcısı ve temizlik işlerini yapman için iş ayarlayacak" dedi. D.K. ile telefonda konuşan Madina, sözleştikleri ev adresine gitti. D.K., Madina'ya, 'İşin tamam' dedi ve bir anda dairenin lambalarını söndürdü. Madina daireden çıkmak istedi ancak D.K. kadını engelledi. Saldırgan adam, silahını Madina T.'nin kafasına dayadı ve "Benimle sevişmezsen seni vururum" tehdidinde bulundu. Madina'nın ağzını kemerle bağlayan D.K. cinsel saldırıda bulunduğu genç kadını polise gitmemesi için ölümle tehdit etti. Madina K. olaydan bir gün sonra polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

32 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli D.K.'nin kendisiyle iş görüşmesi yapacağından bahisle Madina T.'yi çağırdığı, cinsel istismarda bulunduğu ve istismar sırasında silahtan sayılacak kemeri de kullandığını belirterek, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun işlediğini belirtti. Şüpheli D.K.'nin, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. "ZORLA TECAVÜZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR" Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan D.K., "Ayşe, ünlü oyuncunun evinde temizlik işleri yapar. Ben dijital bir platformda çalışıyorum. Bu oyuncunun evine sinyal işlerini yapmak için gittiğimde Ayşe ile tanıştım. Ayşe'ye ücret karşılığında bir kadın göndermesini söylemiştim. Şikayetçi beni kendisi aradı. Bana 'Geleceğim' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Cinsel ilişki ücretini konuştuk, anlaştık. Ücreti kendisine takdim ettim. İlişki yaşadık. Ardından 'Geç oldu beni metrobüse bırakır mısın?' dedi. Metrobüse kadar beraber geçtik. Bir saat geçmeden beni aradı. Bir miktar para daha istedi. 'Fazla para niye istiyorsun? Ben vermiyorum' dedim. Zorla tecavüz diye bir şey yoktur. Çocuğum var, eşim de mağdur, çalışamıyor. Tahliyemi istiyorum" dedi.