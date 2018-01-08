HABER

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 11:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta D.K. isimli şüpheli, Türkmenistan uyruklu bir genç kızı, "Ünlü bir oyuncunun evinde temizlik işleri var" diye iş görüşmesine çağırarak tecavüz etti. D.K. suçlamaları reddederken, olayda ismi kullanılan oyuncunun Şahan Gökbakar olduğu iddia edildi

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Madina T.'ye (26) tecavüzden 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan D.K., para karşılığı cinsel ilişkiiçin anlaştıklarını ancak kadının daha sonra fazla para istemesi üzerine vermediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 11 Şubat 2017'de gerçekleşen olay, mağdur kadın Madina T.'nin ifadesine şöyle yansıdı:

Türkmenistan uyruklu Madina T. kendisine iş bulması amacıyla Ayşe isimli bir kadınla irtibata geçti. Ayşe, Madina'ya D.K.'nın numarasını vererek, "Bu kişi sana ünlü bir oyuncunun villasında çocuk bakıcısı ve temizlik işlerini yapman için iş ayarlayacak" dedi. D.K. ile telefonda konuşan Madina, sözleştikleri ev adresine gitti. D.K., Madina'ya, 'İşin tamam' dedi ve bir anda dairenin lambalarını söndürdü. Madina daireden çıkmak istedi ancak D.K. kadını engelledi. Saldırgan adam, silahını Madina T.'nin kafasına dayadı ve "Benimle sevişmezsen seni vururum" tehdidinde bulundu. Madina'nın ağzını kemerle bağlayan D.K. cinsel saldırıda bulunduğu genç kadını polise gitmemesi için ölümle tehdit etti. Madina K. olaydan bir gün sonra polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

32 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli D.K.'nin kendisiyle iş görüşmesi yapacağından bahisle Madina T.'yi çağırdığı, cinsel istismarda bulunduğu ve istismar sırasında silahtan sayılacak kemeri de kullandığını belirterek, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun işlediğini belirtti. Şüpheli D.K.'nin, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

"ZORLA TECAVÜZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan D.K., "Ayşe, ünlü oyuncunun evinde temizlik işleri yapar. Ben dijital bir platformda çalışıyorum. Bu oyuncunun evine sinyal işlerini yapmak için gittiğimde Ayşe ile tanıştım. Ayşe'ye ücret karşılığında bir kadın göndermesini söylemiştim. Şikayetçi beni kendisi aradı. Bana 'Geleceğim' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Cinsel ilişki ücretini konuştuk, anlaştık. Ücreti kendisine takdim ettim. İlişki yaşadık. Ardından 'Geç oldu beni metrobüse bırakır mısın?' dedi. Metrobüse kadar beraber geçtik. Bir saat geçmeden beni aradı. Bir miktar para daha istedi. 'Fazla para niye istiyorsun? Ben vermiyorum' dedim. Zorla tecavüz diye bir şey yoktur. Çocuğum var, eşim de mağdur, çalışamıyor. Tahliyemi istiyorum" dedi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN YALANLAMA GELDİ

Mahkeme, tahliyeden önceki celsede, ünlü oyuncuya ifadelerde ismi geçen Ayşe isimli kadının açık kimlik ve adresinin sorulmasını talep etmişti. Davanın son celsesinde ünlü oyuncunun avukatları aracılığıyla mahkemeye sunulan cevap yazısında Ayşe isminde bir kadının oyuncunun villasında hiçbir zaman çalışmadığı belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİ

İfade veren şikayetçi Madina T. sanığı tanımadığını belirterek şunları anlattı: Bunların hepsi iftiradır. 'Ben iş görüşmesine kocamla geleceğim' dedim. 'Kocanla gelirsen görüşmem' dedi. Eve girdim. 15 dakika sonra ışıklar söndü. 'Senin işin halloldu, pazartesi işe başlayacaksın' dedi. 'Ben çıkayım' derken saçımdan çekti. Bana 'ben sigortanı ödeyeceğim bunun karşılığı seninle birlikte olacağım' dedi. Kafama silah dayayıp cinsel ilişkiye girdiği. Şikayetçiyim."

D.K.'nin tutuklu kaldığı süreyi, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu da göz önüne alarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, D.K.'nin yurtdışına çıkışını yasakladı.

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri
İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı
Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Esenyurt istanbul

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

O şimdi bambaşka biri oldu

O şimdi bambaşka biri oldu

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Pislik birde evliyim çocuğum var eşim çalışamıyor diyosun yeni mi aklına geldi belli ki uçkurun daha öne geçmiş sürün şimdi hapislerde
Ücret karşısında kadın istedim ilişkiye girdim diye bi güzel anlatıyor sonra da utanmadan çocuğum var eşim de mağdur tahliye edin diyor. O eşinin senle işi kalacak mı bu saatten sonra acaba..
Ülkemden iyice nefret ettim. Kimse işini doğru düzgün yapmıyor. Adalet diye bir şey yok, bence hepimiz bu konuda hemfikiriz. Mahkemeler iyice absürd oldu, devletin tek icraati zam yapmak ve suriyelileri padişah gibi yaşatmak. Ülkemiz dışında heryere yardıma koşup paralarımızı akıtıyorlar. Tek bir Allah'ın kulu iç sorunlarla ilgilenmiyor. Yine oy muhabbetlerine başladılar, 2 yol yapıp oyları alacaklar ondan sonra kimse kimsenin umrunda olmayacak. Bu dünyada sadece kullanan ve kullanılan var. Gözünüzü açın artık, bunları kötülük olsun diye söylemiyorum. Bize Atatürk gibi bir kurtarıcı gerek.
kime inanacağımı bilemedim .
bence yüzde doksan adam yalan söylüyor... ve bu bayan gerçekten temizlikçi bayan.. adam kendisi anlatıyor temizlik işleri yapan Ayşe isimli bayandan bir bayan yollamasını istedim diye... kendi temizlik işleri yapan kadın sana eskort kız mı yollayacak bırak Allah cc aşkına... arasınlar evini bu adamın silahı varsa kız doğru söylüyordur...Kız ne diyor kafama silah dayayıp tecavüz etti diyor... bakın evine silahı var mı yok mu...?
Sözlerimi iyi okuyun ve ırkçı bilmem ne demeyin bunlar sonuna kadar hakikattir. Turkiyenin tüm illerinde pkkya yakın kürtler sırf ırkçılık yapmak için, ülkemize ekmek parası kazanmaya gelen Türk kadınları fuhuşa çekiyorlar. Dayakla veya senet imzalatarak kendilerince Türk kadınlarını kullanıp keyf alıyorlar. Özellikle akdeniz şehirleri ve İstanbulda yoğunlar. Bunu okuyan yetkili varsa Allah rızası için bu işe el atsın yazık günahtır.
Diğer Haberler
Kiraladıkları otomobilleri önce sattılar, sonra çaldılar

Kiraladıkları otomobilleri önce sattılar, sonra çaldılar

Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı

Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı

Üniversite hastanesi alarm verdi! Rektörlük'ten açıklama geldi

Üniversite hastanesi alarm verdi! Rektörlük'ten açıklama geldi

Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme

Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme

Güpegündüz tüfekle saldırmıştı! Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Güpegündüz tüfekle saldırmıştı! Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.