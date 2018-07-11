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Temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otelde temizlik yaparken akıma kapılan Ahmet Şahanoğlu (30) yaşamını yitirdi.

Temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otelde temizlik yaparken akıma kapılan Ahmet Şahanoğlu (30) yaşamını yitirdi.
Kemer'e bağlı bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda saat 00.30 sıralarında yer temizleme makinesiyle temizlik yapan Ahmet Şahanoğlu, makinenin yerdeki kablosunu tutmasının ardından akıma kapıldı. Yanındaki çalışma arkadaşlarının otel yönetimine haber vermesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Şahanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Şahanoğlu'nun cansız bedeni önce Kemer Devlet Hastanesi morguna burada yapılan incelemenin ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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