Temizlik yaparken içinde 40 bin lira olan yastığı çöpe attı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de yaşayan ev kadını Mehtap Yumuş (33), evinde temizlik yaparken, içerisinde 40 bin 600 TL olan yastığı, çöp poşeti içerisine koyarak çöpe attı. İhbar üzerine harekete geçen polis, poşeti çöpten geri dönüşüm maddeleri toplayan yabancı uyruklu bir kadının aldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası kadın bulundu, para Yumuş çiftine teslim edildi.

Kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Mehtap Yumuş, evinde temizlik yaptı. Ancak Mehtap Yumuş, nakliyecilik yapan eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği 40 bin 600 TL'nin içinde bulunduğu yastığı, eskimiş olduğunu düşünerek çöp poşetine koydu. İçinde paraların olduğunu unutan Mehtap Yumuş, daha sonra bunu çöpe attı. Bir süre sonra yastığın içinde para olduğunu hatırlayan Mehtap Yumuş, poşeti attığı çöpe gitti. Burada poşetini bulamayan Mehtap Yumuş, durumu eşi Deniz Yumuş ile birlikte polise bildirdi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler güvenlik kameralarından, para dolu poşeti çöpten geri dönüşüm maddeleri toplayan yabancı uyruklu bir kadının aldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası ekipler yabancı uyruklu kadını bularak para dolu poşete el koydu. Polis ekipleri daha sonra parayı tekrar Yumuş çiftine teslim etti.

Deniz Yumuş, "Ben nakliyecilik yaparak geçiniyorum. Eşim temizlik yaparken yanlışlıkla yastığı ve paraları çöp poşetine dolduruyor. Ardından da çöpe atmış. Biz de polis arkadaşlara durumu bildirdik. Oradaki kamera kayıtlarından yabancı uyruklu kişilerin aldığını tespit ettiler. Polisler gün geçmeden de buldular. Tüm hırsızlık büro amirliği ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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