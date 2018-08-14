Temsili dolar yakıp, kurdaki yükselişi protesto ettiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da vatandaşlar, döviz kurlarındaki artışı protesto etmek için temsili dolar yaktı.
Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta toplanan Adana Çevirme Radar Derneği üyeleri, döviz kurlarının artışını protesto etmek için temsili dolar yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısına uyarak doları protesto eden dernek başkanı Fırat Çınar, "Döviz büroları doların alış ve satışını gerçekleştirmiyor. Mevcut hesaplarımızdaki dolarları bozdurup, yapılan çağrıya uyduk. Ancak tepkimizi göstermek için, temsili dolarları yakıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösteren Yaşar Orhan ise, "Bu krizi atlatacağız. Ev hapsi verilen Papaz Andrew Brunson'u, imam yapacağız" dedi.
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