Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde, ocakta unutulan tencerenin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Avan Sokak’ta bulunan evde Fatma Kılıç, mutfakta yemek yaptığı tencereyi ocağın üzerine koyarak pişirmeye bıraktı. Kılıç ocakta altı yanan tencereyi unutunca evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi nedeniyle evden çıkan Kılıç hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içindeki yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşarken gaz maskesi ve oksijen tüpüyle yangına müdahale ettiler. Öte yandan TEDAŞ ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı yangının çıktığı ikamete gelen elektriği kesti.
Yangın sonrası ikamette maddi hasar oluştu. İkametin sahibi Fatma Kılıç ise, “Keşke ocakta o tencereyi unutmasaydım” diyerek feryat etti.
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum