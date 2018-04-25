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Teoman yeni kitabının İstanbul'daki ilk imza gününde D&R’da okurlarıyla buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

ROCK müziğin başarılı ismi Teoman, yeni kitabı 'Fasa Fiso'nun İstanbul’daki ilk imza gününde 29 Nisan'da 15.00

Teoman yeni kitabının İstanbul'daki ilk imza gününde D&R’da okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-ROCK müziğin başarılı ismi Teoman, yeni kitabı 'Fasa Fiso'nun İstanbul’daki ilk imza gününde 29 Nisan'da 15.00

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