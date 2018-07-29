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Terasta oynarken maganda kurşunuyla başından vuruldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

MAGANDA YAKALANIP, TUTUKLANDI Gaziantep’te, dedesinin evinin terasında oyun oynarken başına kurşun isabet Mehmet Keser'i yaralayan tabancayı ateşlediği öne sürülen Mahsun Y., polis tarafından aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı.

MAGANDA YAKALANIP, TUTUKLANDI
Gaziantep’te, dedesinin evinin terasında oyun oynarken başına kurşun isabet Mehmet Keser'i yaralayan tabancayı ateşlediği öne sürülen Mahsun Y., polis tarafından aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı. Dün gece havaya ateş açtığı saptanan Mahsun Y.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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