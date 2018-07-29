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Terasta oynarken maganda kurşunuyla başından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, dedesinin evinin terasında oyun oynayan Mehmet Emin Keser (11), nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurularak ağır yaralandı.

Musatafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, dedesinin evinin terasında oyun oynayan Mehmet Emin Keser (11), nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurularak ağır yaralandı. Olay, dün gece Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı. Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi. Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğun tedavisi sürerken, polis Mehmet Emin'i yaralayan kurşunun atıldığı tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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