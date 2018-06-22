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Tercanlılar uyumadı, şehidini bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı, tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde kurtarılamayarak, şehit oldu.

Tercanlılar uyumadı, şehidini bekledi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı, tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde kurtarılamayarak, şehit oldu. Bayracı’nın cenazesi, dün gece helikopterle baba ocağı Erzincan'ın Tercan ilçesine getirildi.
14 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İLÇE HALKI UYUMADI, ŞEHİDİNİ BEKLEDİ
PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın cenazesi, dün gece saatlerinde askeri helikopterle Erzincan'ın Tercan ilçesine getirildi. Şehit cenazesini yüzlerce kişi, dualarla karşıladı.
Bayracı'nın şehit haberini alan Tercan ilçe halkı gece geç saatlere kadar cenazenin gelmesini bekledi. Şehidi taşıyan askeri helikopter ilçe stadına iniş yaptı. Askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konulduğu sırada üniforması ve özel eşyalarının bulunduğu valizi de bir asker tarafından taşındı. Şehidin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, onlarca araçtan oluşan konvoy uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın cenazesi, cuma namazının ardından ilçe meydanında kılınacak cenaze töreninden sonra toprağa verilecek.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı Bayracı ailesinin 7 kardeşten en küçüğü ve bekar olan şehit Resul Bayracı'nın, 2016 yılından beri sözleşmeli er olarak TSK’da görev yaptığı öğrenildi.

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Tercanlılar uyumadı, şehidini beklediTercanlılar uyumadı, şehidini beklediTercanlılar uyumadı, şehidini beklediTercanlılar uyumadı, şehidini bekledi

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