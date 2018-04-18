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Terhisine 10 gün kala intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

 VAN’ın Erciş ilçesinde vatani görevini yapan er Mehmet Ali A.

Terhisine 10 gün kala intihar etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde vatani görevini yapan er Mehmet Ali A. (27), terhisine 10 gün kala, silahla intihar etti. Mehmet Ali A.'nın İzmir’de yaşayan ailesine acı haber verildi.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda er olarak vatani görevini yapan Mehmet Ali A., bilinmeyen bir nedenle silahıyla kendini vurarak intihar etti. Mehmet Ali A.’nın İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Baba Necdet A. ile anne Sultan A.’ya oğullarının öldüğü haberi çalıştıkları işyerinde verildi. Sinir krizi geçiren anne Sultan A.'ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Mehmet Ali A.’nın evinin bulunduğu apartmana ise büyük bir Türk bayrağı asıldı.
Bekar olan, babasıyla birlikte suculuk yaptığı öğrenilen Mehmet Ali A.’nın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından İzmir’e gönderileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, mahalle sakinleri Mehmet Ali A.’nın çevresinde sevilen bir kişi olduğunu ve intihar ettiğine inanamadıklarını söyledi. Mehmet Ali A.’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Terhisine 10 gün kala intihar ettiTerhisine 10 gün kala intihar ettiTerhisine 10 gün kala intihar ettiTerhisine 10 gün kala intihar etti

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