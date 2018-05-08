Terhisine 13 gün kalan askeri bıçakla öldüren kişi asker kaçağı çıktı (2)

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, hayatını kaybeden jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ün acı haberi, Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Öztürk ailesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. AĞABEYİYLE AYI KADERİ PAYLAŞTI Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk’ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk'ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi. Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, bugün Çubuk Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)
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