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Terhisine 13 gün kalan askeri bıçakla öldüren kişi asker kaçağı çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Osmaniye’de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren Veli Can Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, Osmaniye F Tipi cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Osmaniye’de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren Veli Can Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, Osmaniye F Tipi cezaevine gönderildi.

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