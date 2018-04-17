Terhisine bir hafta kala şehit olan Afşar son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak’ın Elmalı ve Kuyutepe üs bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından terhisine bir hafta kala şehit olan Piyade Er Baki Afşar, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havaalanı’na getirilen şehit Afşar’ın naaşı, daha sonra karayoluyla Çorum’a götürülerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Hastaneden alınan şehidin naaşı Gülabibey Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez götürülerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel olurken şehit Afşar’ın annesi Nurdan, babası Mustafa, kardeşi Hilal Afşar ayakta güçlükle durabildi. Şırnak şehidi Afşar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camiine götürüldü.
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