Terhisine bir hafta kala şehit oldu

Şırnak’ın Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından terhisine bir hafta kala şehit edilen Piyade Er Baki Afşar’ın şehadet haberi Çorum’daki baba ocağına ateş düşürdü.

Piyade Er Baki Afşar’ın şehadet haberini Gülabibey Mahallesi Bagcılar 17. Sokak’ta yaşayan ailesine Vali Yardımcısı Coşkun Doğan ve Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal verdi. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları acı haber üzerine eve gelirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Babası acı haberi Kırıkkale’de öğrendi

Terhisine 6 gün kala şehit düşen Er Baki Afşar’ın şehit haberini babası Mustafa Afşar Kırıkkale’de öğrendi. Bir fabrikada montaj ustası olarak çalışan ve işi dolaysıyla Kırıkkale’ye giden baba Mustafa Afşar ambulansla Çorum’a getirildi.

Çorum’un Oğuzlar ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Er Baki Afşar’ın motor ustası olduğu öğrenildi. Şehit Er’in Çorum’daki baba evi acı haberin duyulmasından sonra Türk bayraklarıyla donatılarak taziye çadırı kuruldu.