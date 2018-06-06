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Terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

EDİRNE'de jandarmanın takibinde olduğunu fark eden sürücünün terk ettiği otomobilde, 53 kilo sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi.

Terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarmanın takibinde olduğunu fark eden sürücünün terk ettiği otomobilde, 53 kilo sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A.'nın yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu kiraladığı otomobille İstanbul'a götüreceğini belirledi. İstanbul plakalı aracı yakalamak için arama yapan jandarma ekipleri, Havsa ilçesi Osmanlı köyü yakınlarında aracı kapıları kilitli, terk edilmiş buldu. Cumhuriyet savcısından alınan izinle yapılan aramada, aracın bagaj kısmında iki çanta içinde 50 paket halinde 53 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Uyuşturucu ve araca el konulurken, kaçan şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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