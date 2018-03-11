Terk edilmiş öğrenci yurdunda yangın çıktı

Devrek’te meydana gelen yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi heyelan mıntıkasında terk edilmiş öğrenci yurdunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Eski İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangında bina içinde ve dışında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın kundaklama şüphesinden meydana geldiği sanılırken polis meydana gelen yangın olayı ile ilgili tahkikat balşattı.
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