Termal otelin banyosunda ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, girdiği termal otelin banyosundan çıkmayan Gazi Çınar (80), görevli tarafından ölü bulundu. Çınar'ın, kaplıcadaki sıcak suyun etkisiyle kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarındaki termal otele tatile gelen emekli Gazi Çınar, sabah saatlerinde termal banyoya girdi. Çınar, 1 saatlik banyodan süresi dolduğu halde çıkmadı. Şüphelenerek kapıyı çalan otel görevlisi, karşılık alamayınca içeri girdi. Çınar'ı banyoda hareketsiz yatarken bulan görevli, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Çınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Gazi Çınar'ın kaplıcadaki sıcak suyun etkisiyle kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

