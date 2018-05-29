Termal otelin banyosunda ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, girdiği termal otelin banyosundan çıkmayan Gazi Çınar (80), görevli tarafından ölü bulundu. Çınar'ın, kaplıcadaki sıcak suyun etkisiyle kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarındaki termal otele tatile gelen emekli Gazi Çınar, sabah saatlerinde termal banyoya girdi. Çınar, 1 saatlik banyodan süresi dolduğu halde çıkmadı. Şüphelenerek kapıyı çalan otel görevlisi, karşılık alamayınca içeri girdi. Çınar'ı banyoda hareketsiz yatarken bulan görevli, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Çınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Gazi Çınar'ın kaplıcadaki sıcak suyun etkisiyle kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum