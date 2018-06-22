Terme'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde önce bir otomobile ardından da bir otobüse çarpan otomobilde bulunan Sevim Kiraz (59) öldü, sürücü Fethi Kiraz (63) ağır yaralandı.
Kaza, bu sabah Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Samsun-Ordu karayolunda Fethi Kiraz yönetimindeki 34 RZ 6775 plakalı otomobil, önce Yavuz Caniklioğlu (30) yönetimindeki 55 KT 028 otomobile arkadan çarptı. Kiraz'ın aracı daha sonra kırmızı ışıkta duran Zinnar Aydın (46) yönetimindeki 48 DG 454 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, sürücü Fethi Kiraz ağır yaralandı, yanında bulunan Sevim Kiraz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan araç sürücüsü Fethi Kiraz, gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı
Kocasını öldürdü, bu halde bulundu
Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Instagram TV (IGTV) nedir? İşte Instagram'ın yeni özelliğinin detayları