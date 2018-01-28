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Termik santal işçilerini taşıyan servis otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'da termik santralde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Nallıhan ilçesi ve Çayırhan Mahallesi'nden Çayırhan Termik Santrali'ne giden, içerisinde 45 işçinin bulunduğu Bahri Yolcuoğlu yönetimindeki 06 NDG 97 plakalı servis otobüsü, motor kısmından alev aldı. Nallıhan- Çayırhan karayolunun 10'uncu kilometresinde çıkan yangını fark eden şoför, otobüsü kenara çekip, yolcuları tahliye etti. Yakındaki Çayırhan Termik Santrali İtfaiye ekibi, alevlere müdahele ederek, yangını söndürdü.

Otobüs demir yığınına dönerken, işçiler, bir servis aracıyla işyerine taşındı.

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