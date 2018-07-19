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Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 1 ölü, 10 yaralı, 1 mahsur (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına  İzmir'den getirilen kokuya duyarlı kadavra köpekleri de katıldı.

BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına İzmir'den getirilen kokuya duyarlı kadavra köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda köpeklerin koku aldığı bölgede bir işçinin cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan 1 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu yaralı kurtarılan 10 işçiden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 işçinin tedavisi ise sürdükrülüyor. 1 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili halen enkaz altında kalan 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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