Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 1 ölü, 10 yaralı, 1 mahsur (7)

BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına İzmir'den getirilen kokuya duyarlı kadavra köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda köpeklerin koku aldığı bölgede bir işçinin cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan 1 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu yaralı kurtarılan 10 işçiden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 işçinin tedavisi ise sürdükrülüyor. 1 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili halen enkaz altında kalan 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
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