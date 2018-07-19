Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (4)

YARALI İŞÇİ SAYISI 12 Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi yaralanan işçi sayısının 12 olduğu öğrenildi. İşçilerden 10'u hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek'in demir yığını altından kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İşçilerin olay yerine gelen yakınları fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Olayda yaralanan işçilerin isimleri de öğrenilmeye başlandı. Yaralı işçilerden Alim Deynek (36), İlker Zeki (22 ) ve Ferdi Kırıkçıoğlu'nun (39) Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Diğer yaralı işçilerden Sezai Demirbaş (52), Özkan Özay (27) ve Ertuğrul Katı'nın (31) ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı kaydedildi. İşçilerden Ramazan Dokunan'ın (58) Muğla Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca ismi öğrenilemeyen 3 yaralı işçinin de çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, olay yerine gelerek bilgi aldı. Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), (DHA)
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