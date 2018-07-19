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Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

CHP'Lİ VEKİL: 2 ARKADAŞIMIZLA İLGİLİ HAYAT BELİRTİSİ ALAMADIK Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

CHP'Lİ VEKİL: 2 ARKADAŞIMIZLA İLGİLİ HAYAT BELİRTİSİ ALAMADIK Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen Maden İş Sendikası Yatağan Şube eski Başkanı ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Uzun yıllar, bu santral ve kömür ocaklarında çalışan birisiydim. Milletvekili olarak santrale bu şekilde gelmek istemezdim. Olayı duyar duymaz buraya geldim. Yaşamak için çalışıyoruz ancak çalışırken ölüyoruz. 2 arkadaşımızla ilgili hayat belirtisi alamadık. Dileğimiz sağ salim kendilerine ulaşmak. Diğer yaralılarımızın tedavisi sürüyor. Santral 1982 yılında faaliyet geçti. Kazanın olduğu bölgede sıfırdan 40 metre yüksekliğine ulaşan kapalı bir bant sistemi. Kömürde meydana gelen bazı taşmalardan dolayı bakım çalışması yapılıyor. 40 metre yüksekliğindeki bant olduğu gibi aşağıya iniyor. Şu aşamada farklı yorum yapmak istemiyorum. Öncelik amacım yaralıların iyileşmesi ve içerideki arkadaşlarımızın kurtarılması. Burası 36 yıllık santral. İlk kez bu bant sistemi çöktü. Bakımlarının ne derece yapılıp yapılmadığı, ayaklarının desteklenip desteklenmediği ortaya çıkacaktır. İhmal varsa hukuk çerçevesinde suçlular cezalandırılır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi. Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), (DHA)

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