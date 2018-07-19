Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)

CHP'Lİ VEKİL: 2 ARKADAŞIMIZLA İLGİLİ HAYAT BELİRTİSİ ALAMADIK Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen Maden İş Sendikası Yatağan Şube eski Başkanı ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Uzun yıllar, bu santral ve kömür ocaklarında çalışan birisiydim. Milletvekili olarak santrale bu şekilde gelmek istemezdim. Olayı duyar duymaz buraya geldim. Yaşamak için çalışıyoruz ancak çalışırken ölüyoruz. 2 arkadaşımızla ilgili hayat belirtisi alamadık. Dileğimiz sağ salim kendilerine ulaşmak. Diğer yaralılarımızın tedavisi sürüyor. Santral 1982 yılında faaliyet geçti. Kazanın olduğu bölgede sıfırdan 40 metre yüksekliğine ulaşan kapalı bir bant sistemi. Kömürde meydana gelen bazı taşmalardan dolayı bakım çalışması yapılıyor. 40 metre yüksekliğindeki bant olduğu gibi aşağıya iniyor. Şu aşamada farklı yorum yapmak istemiyorum. Öncelik amacım yaralıların iyileşmesi ve içerideki arkadaşlarımızın kurtarılması. Burası 36 yıllık santral. İlk kez bu bant sistemi çöktü. Bakımlarının ne derece yapılıp yapılmadığı, ayaklarının desteklenip desteklenmediği ortaya çıkacaktır. İhmal varsa hukuk çerçevesinde suçlular cezalandırılır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi. Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), (DHA)
Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var
Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum
CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi
Firari FETÖ'cü İpek'e şok! Londra'da ev hapsi verildi
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?
Fenomen olmak için aldığı karar herkesi şok etti!
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum