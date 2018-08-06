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Termik santralde makine bandına sıkışan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

BOLU'nun Göynük ilçesindeki termik santralde çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Boztepe (33), temizliğini yaptığı makine bandına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Termik santralde makine bandına sıkışan işçi öldü

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesindeki termik santralde çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Boztepe (33), temizliğini yaptığı makine bandına sıkışarak yaşamını yitirdi. İşçinin yakınları, santral yetkililerinin olayla ilgili kendilerini yeterli bilgi vermediğini iddia etti.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde oturan ve Bolu'nun Göynük ilçesindeki termik santralde çalışan Fatih Boztepe, temizliğini yaptığı makine bandına sıkıştı. Diğer işçilerin olayı görmesiyle makine durduruldu, termik santrale 112 Acil ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Boztepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alarak santrale gelen Fatih Boztepe'nin yakınları, cenazeyi görmek istedi. Ancak olay savcılık tarafından incelendiği için işçi yakınları içeri alınmadı. Boztepe'nin yakınlarına cenazenin Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü söylendi. Fatih Boztepe'nin yakınları, santral yetkililerinin yeterli bilgi vermediğini ve kendilerini oyaladığını iddia ederek tepki gösterdi.
'İÇİMDE KÖTÜ BİR HİS VAR'
Ölen işçi Fatih Boztepe'nin eşi İlkay Boztepe ve kayınvalidesi Nuran Karataş hastane bahçesinde gözyaşı döktü. Yakınları, Fatih Boztepe'nin işe gitmeden önce "İçimde kötü bir his var. Başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum" dediğini söyledi. Fatih Boztepe'nin çocukları Aslı(5) ve Hamza (3) ise babalarının ölümünden habersiz, hastane bahçesinde birbirlerine sarılıp oyun oynadı.
Fatih Boztepe'nin cansız bedeninin Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Termik santralde makine bandına sıkışan işçi öldüTermik santralde makine bandına sıkışan işçi öldüTermik santralde makine bandına sıkışan işçi öldüTermik santralde makine bandına sıkışan işçi öldü

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