Termik santralde makine bandına sıkışan işçi öldü

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesindeki termik santralde çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Boztepe (33), temizliğini yaptığı makine bandına sıkışarak yaşamını yitirdi. İşçinin yakınları, santral yetkililerinin olayla ilgili kendilerini yeterli bilgi vermediğini iddia etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde oturan ve Bolu'nun Göynük ilçesindeki termik santralde çalışan Fatih Boztepe, temizliğini yaptığı makine bandına sıkıştı. Diğer işçilerin olayı görmesiyle makine durduruldu, termik santrale 112 Acil ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Boztepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alarak santrale gelen Fatih Boztepe'nin yakınları, cenazeyi görmek istedi. Ancak olay savcılık tarafından incelendiği için işçi yakınları içeri alınmadı. Boztepe'nin yakınlarına cenazenin Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü söylendi. Fatih Boztepe'nin yakınları, santral yetkililerinin yeterli bilgi vermediğini ve kendilerini oyaladığını iddia ederek tepki gösterdi.