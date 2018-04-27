Termik santralde yüksekten düşen işçi öldü

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde termik santralde çalışan işçi Mehmet Salcı (35), bant arızasını onarmaya çalışırken dengesini kaybederek 40 metreden yere düştü. Salcı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Orhaneli'ndeki termik santralde kazan bakım servisinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Salcı, bant yolundaki arızayı gidermeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düştü. Salcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Salcı’nın cesedi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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