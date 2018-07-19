Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı (2)

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. 9 işçi hastaneye kaldırılırken, 2 işçinin üzerine düşen demir yığınından kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, bugün saat 10.10'da, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 9 işçi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Demir yığını altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.
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