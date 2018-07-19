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Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

YAKINLARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir yığını altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi.

YAKINLARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir yığını altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi. Kurtarılmaya çalışılan işçilerden evli ve 1 çocuk babası 32 yaşında Seray Şimşek'in annesi Şener Şimşek, "Oğlum santralde kaynak işi yapıyordu. 10 yıldan bu yana burada çalışıyor. Birileri arayıp haber verince buraya geldim. Kurtarılmasını bekliyorum" dedi Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), (DHA)

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