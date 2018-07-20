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Termik santralden ikinci üzücü haber (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

DİĞER CENAZE KONYA'YA GÖTÜRÜLÜYOR Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu ölen Sezgin Kılıç'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Termik santralden ikinci üzücü haber (3)

DİĞER CENAZE KONYA'YA GÖTÜRÜLÜYOR
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu ölen Sezgin Kılıç'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına alınan Kılıç'ın naaşı, cenazenin toprağa verileceği Konya'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Cenazenin yarın öğlende, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan uzun süre boyunca Sezgin Kılıç ve eşi Şahinder Kılıç'ın çocuk sahibi olmak için çabaladıkları, geçen 10 yılın ardından tüp bebek tedavisiyle bir erkek çocuğa sahip oldukları öğrenildi. Çiftin 'Cemzihan' ismini verdiği oğlunun 4 yaşında olduğu belirtildi.
'TÜM YÖNLERİYLE İNCELEREK SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİLMEKTE'
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama, Yatağan Enerji Üretim Santrali'nde kömür kazanlarını besleyen taşıma bandının çökmesi sonucu, bantta bulunan 11 kişilik bakım ekibinin göçük altında kaldığının Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince bildirilmesi üzerine, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, derhal kaza mahalline ulaşıldığını, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, jandarma ekiplerince gerekli ölçüm, inceleme, fotoğraflama çalışması yapılması, olaya dair bilgisi olan kişilerin tespit edilmesi ve ifadelerine başvurulması talimatları verildiğini belirtti. Açıklamada, santrale ait merkezi kamera sisteminde bulunan kaza öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde kaza anına dair kamera görüntüleri temin edildiğini, İş Güvenliği Uzmanı, Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde İş Güvenliği Uzmanlığı alanında öğretim görevlilerinden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu, bilirkişi heyetine kaza mahallinde gerekli incelemelerin yapılarak kazanın meydana geliş sebebi ve kazada sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik kusur tespitine dair görüş bildiren bir bilirkişi raporu hazırlanması talimatları verildiği aktarıldı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğünün belirtildiği açıklama, şu bilgilerle tamamlandı:
"Göçük altında kalan 2 işçiden Seray Şimşek'in cesedine saat 22.30 sıralarında ulaşılmış, ölü muayenesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Göçük altında kalan diğer vatandaş Sezgin Kılıç için arama-kurtarma çalışmalarına devam edilmiş, bugün saat 09.00'da Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılmış ve ölü muayenesi işlemleri yapılmıştır. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından meydana gelen kaza olayı tüm yönleriyle incelerek soruşturma işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), DHA)

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Termik santralden ikinci üzücü haber (3)Termik santralden ikinci üzücü haber (3)

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