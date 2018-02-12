Terminalde hırsızı vatandaşlar yakaladı

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir kadının içinde 750 lira olan çantasını çalan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Bolu’ya yolcu taşıyan bir firmanın otobüsünde Ö.B. isimli şahıs, M.E’ye ait olan ve içerisinde 750 lira bulunan çantayı alarak kaçmaya başladı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan üst aramasında çorabının içerisinden 750 lira çıkan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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