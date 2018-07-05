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Terminaldeki kafede 'Yeşilçam' rüzgârı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde kafe işleten Faysal Güvendi (52) Yeşilçam filmlerine ilgisini iş yerine yansıttı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde kafe işleten Faysal Güvendi (52) Yeşilçam filmlerine ilgisini iş yerine yansıttı. Güvendi, işlettiği kafenin duvarlarını Yeşilçam yıldızlarının 70'lı yıllara ait 42 fotoğraf karesiyle süsledi.

Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 30 yıldır kafe işleten Faysal Güvendi aralarında Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Orhan Gencebay, Tarık Akan, Filiz Akın, Kemal Sunal gibi Yeşilçam yıldızlarının fotoğraflarını kafenin duvarlarına asarak nostaljik bir ortam oluşturdu. Aynı zamanda müşterilerine de kafedeki televizyonda Yeşilçam filmleri izleten Güvendi, eski günlere özlemini bu şekilde gideriyor. Kafeye gelen müşteriler de bol bol fotoğraf çekiyor.

'BUNLAR BİZİM KAHRAMANIMIZDI'

Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü belirten Faysal Güvendi, "Bunlar bizim kahramanımız diye düşünüyorum. Daha önceden siyasileri, ilim adamlarını ya da halka mal olmuş kişilerin fotoğraflarını asma gibi bir düşüncem oldu. Fakat bunlar toplumsal olarak ortak değerlerimiz olduğu için ben böyle bir proje yaptım. Yaşım itibarıyla çocukluğumuzda biz bunlarla büyüdük. 30-40 yılımız bunlarla geçti. Tatlı günlerimiz, acı günlerimiz oldu. O yıllarda Yeşilçam'ın abonesiydik. Şu anki filmlerle eski filmler arasında uçurumlar var. Şimdiki dizi ve filmlere baktığımızda iyi yolda değiller. Bir dejenerasyon var. Ama eski Türk filmlerine baktığınızda orada iyiliği, merhameti, güzelliği tavsiye eden çok şey vardı" dedi.

'2 BİN LİRAYA YAKIN MASRAFIM OLDU'

Fotoğrafları bir reklam şirketine yaptırdığını belirten Güvendi, "Asıl düşüncem sinema afişleriydi. Ancak afişleri bulamayınca bunlara yöneldim. Tanesi ortalama 40 liraya yapıldı. Toplamda fotoğraflar için 2 bin liraya yakın bir masrafım oldu. Duvarım geniş olsaydı bütün Yeşilçam oyuncularını koymak isterdim ama kapasite bu kadardı. Buraya oturan müşterilerimiz bu resimlere bakınca, bazıları hüzünleniyor. Çünkü hepsinde bir hatıraları var. Bu çalışma için müşterilerimden teşekkür edenler oldu" diye konuştu.

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