Terör dosyan var diyerek cezaevi firarisinden rüşvet alan TEM polislerine hapis cezası (Arşiv)

Felat BOZARSLAN DİYARBAKIR, (DHA)Diyarbakır'da, yolda gördükleri cezaevi firarisinden, Terör dosyan var diyerek 4 bin 500 lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli iki polisin yargılaması tamamlandı. Mahkeme, sanık polisler Mustafa B.'yi 5 yıl, Oğuzhan B.'yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. TEM Şubesi'nde görevli 2 polis, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin seri numarası alınmış paralarla yaptığı operasyon ile suç üstü yakalanmıştı. Diyarbakır'da, 6 Aralık 2017 günü arkadaşı ile yolda yürüyen cezaevi firarisi, 28 yaşındaki Ş.T., terörle mücadele ekibi tarafından göz takibine alındı. Ş.T.'nin, bir dükkana girdiğini gören TEM ekibi, işyerine girerek, kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında üzerinde kimlik olmayan Ş.T., ekip arabasına bindirildi. İddiaya göre; arabada polislere 2 yıldır cezaevi firarisi olduğunu söyleyen Ş.T.'ye, polis memurları Oğuzhan B. ve Mustafa B., tarafından Terörden dosyan var denildi. Ş.T.'yi ekip aracı ile boş araziye götüren polisler, kaza yapmış iki polis aracı için 10 bin lira vermesi durumunda kendisini serbest bırakacaklarını söyledi. Pazarlık sonucu şüphelileri 5 bin lira vereceğine ikna eden Ş.T., patronundan para almak için polislerle birlikte işyerine gitti. İşyerinde polislerden Oğuzhan B.'yi borçlusu olarak tanıtan Ş.T., patronundan borcu ödemek için 5 bin lira istedi. Patronun borcu üstlenerek, parayı yarın vereceğini söylemesi üzerine polisler bölgeden ayrıldı. Paranın teslim edileceği gün gerçeği anlatan Ş.T., patronundan yardım istedi. Patronun durumu emekli bir polise anlatması üzerine, olay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesine bildirildi. Rüşvet için hazırlanan 4 bin 500 liranın seri numarasını alıp, kameraya kaydeden KOM ekibi, Ş.T.'ye parayı buluşma noktasına götürüp, şüphelilere vermesini söyledi. Seri numarası alınmış paraları buluşma noktasına götüren Ş.T., 4 bin 500 lirayı Oğuzhan B.'ye verdi. Paranın teslim edilmesi ile operasyon başlatan polis, Oğuzhan B., Mustafa B. ve olayda telefonu kullanılan kıraathane sahibi E.Y.'yi gözaltına aldı. İlk aramada parayı bulamayan ekipler, şüphelilerin araçlarını Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp, detaylı aradı. İkinci aramada Mustafa B.'nin aracının sarkmış tavanını açan polis, seri numarası alınmış paralardan 3 bin 500 lirayı buldu. KAÇ YILLIK POLİSİM, RÜŞVET ALACAK OLSAM... İfadesinde, 2009 yılından beri Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yaptığını belirten polis memuru Mustafa B.(38), Oğuzhan bu şahsa 5 bin lira borç vermişti. Olay borç meselesidir. Aldığımız para Oğuzhan'ın alacak parasıdır. Mağdur, kötü niyetli olarak bize tuzak kurmuş. Kaç yıllık polisim. Rüşvet alacak olsam böyle bir yerde bu işe kalkışmam. Bu şahsın çizdiği senaryonun kurbanı olduk dedi. 5 BİN LİRA BORÇ VERDİM Emniyet ifadesinde mağdur Ş.T.'nin 2 ay önce kendisinden 5 bin lira borç istediğini belirten Oğuzhan B. ise, Parayı değerlendirip 15 gün içinde 2-3 bin lira fazlasıyla ödeyeceğini söyledi. 2-3 bin lira fazlasıyla alacağımı düşünerek borç verdim. Silah ve darp iddiaları yalandır. Sonraki gün borcunu getireceğini söyledi. Buluştuğumuzda 4 bin 500 lira verdi. Sonra Musafa B.'nin yanına gittim. Mustafa'ya borcum vardı. Paranın tamamını kendisine verdim. Paranın onda durmasını istedim. Bu para rüşvet değil, bana olan borcudur dedi. RÜŞVETİ İTİRAF ETTİ, SERBEST BIRAKILDI Daha sonra savcılığa çıkarılan polisler Oğuzhan B., Mustafa B. ile olayda telefonu kullanılan kıraathaneci E.Y., tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik'te emniyetteki ifadesini değiştireceğini söyleyen Oğuzhan B., olayı itiraf etti. Endişeden dolayı gerçeği söylemediğini söyleyen Oğuzhan B., Şahıs, kimliği olmadığını ve cezaevi firarisi olduğunu söyledi. Araca bindiğinde, 'Bana bir güzellik yapın. Size 4-5 bin lira para verebilirim' dedi. Parayı aldıktan sonra Mustafa'ya verdim ve ayrıldık. Parayı ne yaptığını bilmiyorum. Yaptığımdan pişmanım dedi. TAHLİYE EDİLDİ Sorgulamaların ardından olayda telefonu kullanılan E.Y. ve suçun ortaya çıkmasında göstermiş olduğu samimi itirafı nedeniyle Oğuzhan B'nin adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına, Mustafa B.'nin ise Rüşvet ve Nitelikli dolandırıcılık suçundan kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma sonucunda, şüpheli polisler Oğuzhan B. ve Mustafa B. hakkında 'Rüşvet' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında tutuklu sanık Mustafa B. de tahliye edildi. 'BU İŞ AHİRETE KALMIŞTIR' Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık polis memuru Mustafa B. ile taraf avukatları katıldı. Görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 'Rüşvet' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunması alınan sanık Mustafa B. ise kendisini kumpas kurulduğunu belirterek, Mahkemede adil bir yargılama yapılmadı. Ben haksızlığa uğradım. Bu işin sonu ahirete kalmıştır. Buna rağmen size ve herkese hakkımı helal ediyorum dedi. MAHKEME BAŞKANI'NDAN TEPKİ Sanığın savunmasına tepki gösteren Mahkeme Başkanı, Boşver hakkını helal etmeyi, doğru düzgün savunmanı yap. Size hakkımı helal ediyorum da ne demek Bize, vicdan mı yaptıracaksın dedi. SANIK POLİSLERE CEZA Kararını açıklayan Mahkeme, sanıklar Mustafa B. ve Oğuzhan B.'nin 'rüşvet almak' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirtti. Sanık Mustafa B'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanık Oğuzhan B.'ye ise yargılama sırasında gösterdiği pişmanlık nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

