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Terör operasyonu şüphelileri mehter marşı ile adliyeye getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

6 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya elaman temin ettiği ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilerek gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden G.C., F.A., Ş.T., K.O., Ş.Y.

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya elaman temin ettiği ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilerek gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden G.C., F.A., Ş.T., K.O., Ş.Y. ve F.B. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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