Terör operasyonu şüphelileri mehter marşı ile adliyeye getirildi (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya elaman temin ettiği ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilerek gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden G.C., F.A., Ş.T., K.O., Ş.Y. ve F.B. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.