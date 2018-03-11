Terör operasyonunda 1 kişi yakalandı

Çanakkale’de terör örgütü PKK/KCK’ya üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma, silahlı terör örgütü üyeliği ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapma gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve İstanbul’da aranan bir şüpheli, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri tarafından takibe alındı.

Teknik takip ve istihbarat çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kullanılmayan bir motele operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheli G.A. adlı kadın şüpheli, motelin çatı katında gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sonra emniyete götürüldü.