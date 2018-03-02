Terör operasyonunda 1 ton 240 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 1 ton 240 kilogram toz esrar ile 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada. "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında 2 Mart 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün (BTÖ) kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda yaklaşık 1 ton 240 kilogram toz esrar, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 adet küçük tüp ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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