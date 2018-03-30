Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapılan basın açıklamalarına katılan, sosyal medyadan örgüt propagandası yapan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 6 şahıstan 2’si tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. PKK/KCK propagandasının yapıldığı basın açıklamalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yapan, yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda isimleri geçen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da 2 şahsın yakalandığı ve şahısların çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.