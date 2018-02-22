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Terör örgütleri güdümünde haber yapan 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 01:46 | Son Güncelleme

MARDİN merkez, Kızıltepe, Derik ve Midyat ilçelerinde polisin asayiş uygulamaları kapsamında terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG güdümünde haberler yaptığı belirlenen bir sitenin 2 kurucusundan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN merkez, Kızıltepe, Derik ve Midyat ilçelerinde polisin asayiş uygulamaları kapsamında terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG güdümünde haberler yaptığı belirlenen bir sitenin 2 kurucusundan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, merkez ve bazı ilçelerde meydana gelen hırsızlık, kaçakçılık, yasadışı bahis olayları ile bağımlılık yapıcı madde kullanımını önlememeye yönelik çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.
KIZILTEPE'DE CAMİ HIRSIZI YAKALANDI
Kızıltepe'deki Hacı Mehmet Cami'nden 19 Şubat tarihinde hırsızlık yapılması üzerine başlatılan çalışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "19.02.2018 günü Kızıltepe Hacı Mehmet Cami'nde meydana gelen hırsızlık olayı hakkında yapılan araştırmalar kapsamında, camiye ait çalınan eşyaların bulunması amacıyla ekiplerimizce gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 1 şahıs 20.02.2018 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs yönelik yapılan GBT sorgulamasında 7 ayrı suçtan aranması olduğu ve bu suçlara bağlı olarak 5 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilerek şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ GÜDÜMÜNDE HABER YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici oldukları tespit edilen 2 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. 19.02.2018 günü haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedilmiş olup, çıkarıldıkları adli makamlarca biri tutuklanmış, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
YASADIŞI BAHİS OYNATAN 2 KİŞİYE 10 BİN TL PARA CEZASI
Emniyet açıklamasında ayrıca, Derik, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde son 3 gün içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve yol kontrolleri sırasında; bol miktarda uyuşturucu madde, binlerce paket kaçak sigara, 443 kilogram pipo tütünü ele geçirilerek, bu olaylarla ilgili 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca yasadışı bahis oynatan 2 kişiye de 10 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

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