Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası terörist faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu Hamza Khalid Müslim, Mustafa Ahmed Hamad ve Mustafa Su’ud Hamad Said yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum