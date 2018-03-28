HABER

Terör örgütü DEAŞ'ın 'eğitim derneği'ne operasyon (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 00:30 | Son Güncelleme

10 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.