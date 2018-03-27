Terör örgütü DEAŞ'ın 'eğitim derneği'ne operasyon

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği, örgütün 'selefilik- tekfircilik' ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Dilovası ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin edilen, örgütün hedef ve ideolojisi çerçevesinde 'selefi/tekfir görüşler' doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunulan, DEAŞ'ı destekleyen kişilerin çocuklarına eğitim verilen derneği takibe aldı. Terör örgütü DEAŞ idaresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen A.P., K.A., S.T.A., M.A., N.A., İ.Ö., E.A., S.O., Ö.Y., D.Ç. ve R.A. Dilovası'nda; D.A. ise Bursa'da yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda 3 kurusıkı, 1 pompalı tüfek ve dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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