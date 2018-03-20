Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Ankara sorumlusu ODTÜ ormanında yakalandı

Ankara polisi, terör örgütü DHKP-C’nin sözde ’Ankara sorumlusu’ olduğu öne sürülen İlhan K.’yı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında düzenlediği operasyonla yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü terör ve istihbarat ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlhan K.’nın (34) ODTÜ’ye ait ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda İlhan K. gözaltına alındı.
ABD'de okula saldırı!
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
İran sınırında korkunç görüntü
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum