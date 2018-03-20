Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Ankara sorumlusu ODTÜ ormanında yakalandı

Ankara polisi, terör örgütü DHKP-C’nin sözde ’Ankara sorumlusu’ olduğu öne sürülen İlhan K.’yı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü terör ve istihbarat ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlhan K.’nın (34) ODTÜ’ye ait ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda İlhan K. gözaltına alındı.