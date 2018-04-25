Terör örgütü DHKP/C’ye ‘1 Mayıs’ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri gerekçesiyle 14 örgüt üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gece düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen örgüt üyesi 14 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için dün gece 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, M.D., A.Ö., K.Ö., Ö.E., M.D., A.T., M.K. ve B.E. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Yakalanan zanlıların, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri ileri sürüldü.
Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, polis 6 zanlının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı
ABD'de terör örgütü YPG çatlağı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum