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Terör örgütü El Nusra ile Nureddin Zengi grubu arasında çatışma

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Terör örgütü El Nusra ile Nureddin Zengi grubu arasında Halep ve İdlip’te çatışmalar yaşandı.El Nusra terör örgütü ile Nureddin Zengi grubu arasında dün şiddetli bir çatışma yaşandı.

Terör örgütü El Nusra ile Nureddin Zengi grubu arasında Halep ve İdlip’te çatışmalar yaşandı.
El Nusra terör örgütü ile Nureddin Zengi grubu arasında dün şiddetli bir çatışma yaşandı. Halep’in batısındaki farklı noktalarda gerçekleşen çatışmalarda iki taraf da çok sayıda kayıp verdi. Nureddin Zengi grubu tarafından Halep’in batısındaki Darat İzzah kasabasında, terör örgütü El Nusra’ya ait ağır makineli tüfekler ve iki adet tank imha edildi. Çatışmaların gerçekleştiği diğer bir noktada, El Nusra militanlarını taşıyan bir araç, Nureddin Zengi üyeleri tarafından vuruldu.
Terör örgütü El Nusra ile Nureddin Zengi arasındaki çatışmalar, iki taraf arasındaki anlaşma ve müzakereleri durdurulmasından sonra yeniden başladı.

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