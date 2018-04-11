Terör örgütü elebaşının doğum gününde çocukları kullanan HDP'li başkanlar gözaltında

Selda Hatun TAN/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamasında pastanın başında küçük çocukları çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen HDP ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayanların üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukları çekmesinin ardından araştırma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla partinin ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramada dokümanları ve kitaplara el konulurken, duvarlarda terör örgütü elebaşının fotoğrafı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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