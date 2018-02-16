Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Mardin'de düzenlenen operasyonda, aralırında birinin sözde bölge sorumlusu olduğu toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan ihbar doğrultusunda Ömeryan olarak bilinen Nusaybin, Midyat ve Ömerli üçgenindeki kırsalda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız hava araçlarının da (İHA) kullanıldığı operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı PKK'lılar Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait mühimmat, örgütsel kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Bu kez işler ters gitti!
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum