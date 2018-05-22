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Terör Örgütü PKK'ya üye olmak ve 12 suçtan aranıyordu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Bursa'da Terör Örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 12 ayrı suçtan aranması bulunan ve 40 fakrlı suç kaydı bulunan Uğur A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA)Bursa'da Terör Örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 12 ayrı suçtan aranması bulunan ve 40 fakrlı suç kaydı bulunan Uğur A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri tarafından kovalamaca ile yakalandı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Terör Örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç dosyası bulunan 24 yaşındaki Uğur A.'nın peşine düştü. Uğur A.'yı, 1 ay boyunca teknik takibe alan ekipleri, yaptıkları titiz çalışma ile Uğur A'nın, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleneceği sırada durumu fark eden Uğur A., evin çatısına çıkarak, başka evlerin çatısına kaçmaya başladı. Uğur A., yaşanan kovalamacada kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Suç makinesi Uğur A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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