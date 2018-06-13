Terör örgütü propagandası hükümlüsü yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (44), yakalandı.
Kuşadası'nda polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.A.'yı, bu sabah, çarşı merkezinde yakaladı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan da arandığı belirlenen F.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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