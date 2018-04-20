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Terör örgütü propagandası yapan 2 er tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 2'si tutuklandı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 2'si tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak askerliğini yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. gözaltına alındı. Kastamonu Adliyesi'ne çıkarılan askerlerden İ.A. ve A.T. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 4 asker ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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