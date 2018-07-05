HABER

Terör örgütü propagandası yapan 2 İngiliz tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Dalaman Havalimanı'nda, yurtdışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı. Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili ifadeleri üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar ettiIsparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.