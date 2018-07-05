Terör örgütü propagandası yapan 2 İngiliz tutuklandı 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Dalaman Havalimanı'nda, yurtdışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı. Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili ifadeleri üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
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